選美出身的黃心穎，頂著2012年度香港小姐亞軍光環出道，不過2019年時與許志安爆發不倫戀，使她被貼上小三標籤成為眾矢之的，重創形象和演藝事業，在螢光幕前神隱近3年，近日她除了公開透漏和TVB合約已正式到期之外，也大方公開與樂隊鼓手泥鯭的新戀情，小倆口正過著甜蜜的同居生活。

33歲黃心穎和許志安爆發不倫戀後，一度飛到美國避風頭，儘管她回香港後積極尋求復出，但由於形象兩極，演藝事業始終沒有起色，根據《東網》報導，黃心穎近日被直擊現身街頭遛狗，被問到復出計畫，她則表示已和香港無線電視（TVB）合約到期，正式恢復自由身。

同時，黃心穎的戀請也悄悄有新進展，陪她遛狗的男伴正是之前傳緋聞的樂隊鼓手泥鯭，小倆口牽著兩隻愛犬到公園散步，不只互動自然，還一起逛超市、進出黃心穎香閨，過著甜蜜的同居生活，首次對外認愛的黃心穎，被問到結婚計畫，她則表示，會先以事業為主，暗指結婚還要再等等。

其實，黃心穎自從爆發「安心偷食」事件後，作風變得低調，大都過著足不出戶的日子，頂多獨自一人在傍晚遛狗，原本樂於分享生活的黃心穎，也越來越少更新社群媒體，她自從今年1月曬出32歲慶生照後，IG就沒更新，生活相當神秘。