宏碁(2353)董事長陳俊聖今年在敦泰(3545)股東會補選一席董事案，順利當選為敦泰董事。市場也聚焦宏碁去年4月入股敦泰後，雙方進一步深度合作的發展。宏碁持有敦泰約7500張，而敦泰將在明（28）日除息，每股配發15.8元，預計宏碁可有1.18億元的股利入帳。

陳俊聖曾表示，宏碁投資敦泰，主要藉此加強供應鏈透明度，對驅動IC供應鏈更有掌握度。而市場也研判敦泰將攜手宏碁搶攻筆電TDDI市場，並藉由宏碁的出海口增添營運動能。惟今年以來驅動IC價格面臨修正，敦泰營收承壓。宏碁以15億元，每股199元取得敦泰持股3.48%，敦泰早盤股價約在97元附近。

宏碁近來也陸續和大專院校合作，日前再宣布樹德科大資訊工程系與宏碁公司合作建置「資訊科技體驗室」提供學生在仰賴數位科技的體驗學習中，讓資訊的傳遞與專業知能的累積更快速。

受惠於台灣近年在AI人工智慧與半導體IC相關應用，如物聯網(IoT)、車聯網(IoV)、延展實境(XR)等科技產業的蓬勃發展，資訊工程相關學系已是最熱門的顯學。

宏碁(Acer)在獲知樹德科大資工系預計建置資訊科技體驗室後，以宏碁旗下電競品牌Predator掠奪者進行合作，並協助資工系成立全台灣第一個資訊科技結合電競的創新教學場域。

樹德科大資訊學院院長陳璽煌指出，資訊科技體驗室由資訊科技發展趨勢出發，在體驗室有各項最新應用科技，尤其與宏碁合作建置的駕車虛擬座艙，結合AIOT與車輛電子系統模擬，可從事虛擬運動並學習到各項車用電子知識，培養資通訊相關專業。