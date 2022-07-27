《中時新聞網》最新網路民調顯示，年底台中市長看好度，盧秀燕以94.62%大勝民進黨的蔡其昌的4.40%，驚人差距再創紀錄。盧昨日（25）宣布，南門橋順利通車，該橋已服務地方超過一甲子，城市的發展讓雙車道不敷使用造成交通壅塞，但在市府努力下比原訂的計畫提早2個月通車。大批網友則留言表示，盧的超高民調來自「人民」，光從南門橋通車這件「小事」，便能看出盧民調稱霸的原因。

《中時新聞網》17日至24 日針對「盧秀燕對決蔡其昌，你看好誰當選台中市長？」發起網路投票，吸引超過上千人投票。結果顯示，看好盧秀燕當選者高達94.62%，看好蔡其昌者僅4.40%，尚未決定者則為0.98%。

此外，盧秀燕昨日早上8時在臉書開心宣布：「中央、地方齊心！南門橋順利通車！」盧表示，聯絡台中大里、東區與南區的南門橋過去只有2個車道，現在順利改建通車變成4車道；南門橋過去已經服務地方超過一甲子，城市的發展讓雙車道不敷使用，造成交通壅塞，市府與中央齊心改善區域交通，現已順利通車，市府同仁用心規劃，讓南門橋比原訂的計畫提早2個月通車，感謝大家疫情期間仍然持續努力。

年底六都市長選舉，北部選情打得激烈，話題不斷，而盧秀燕除民調稱霸也不忘市政，更獲得許多網友讚爆。不少網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「這94.62%的民調從哪來？兩個字：人民」、「高官的小事，人民的大事，盧市長始終把人民眼中的大事放在心底，難怪民調那麼高」、「南門橋是件小事，所以幾十年來沒人正視，只有盧秀燕做到，這才叫地方父母官」、「很多人質疑盧秀燕為何民調那麼高？她上任後真正做到『造福一方』，這只有台中人最清楚」、「媽媽市長讚啦！人家蓋不成的她都蓋得成，人家做不到的她都做得到，這就叫『實力』」。