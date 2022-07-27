今年第5號颱風「桑達」最快27日形成，預估路徑將轉彎，往台灣北部海域移動。模式模擬顯示，颱風對台灣無直接威脅，外圍水氣下周起影響台灣。氣象專家賈新興提醒，「真正的影響，反而是後面的低壓」。

目前看來，熱帶系統（熱低壓或颱風）朝台灣北部移動的過程中，外圍環流將帶來水氣，風雨程度要視它屆時有多接近陸地。不過真正的大魔王，反而是後面的低壓。

賈新興認為，當熱帶系統北上後，整個季風槽內的低壓，才是應該提高警覺的對象。他特別指出8月2日、3日這兩天，「要留意低氣壓的影響」。