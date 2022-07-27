牛仔褲代工大廠如興陷入重大財務危機，自今（27）日被打入「全額交割股」，股價慘吞第二根跌停，排隊委賣張數超過4萬張。財信傳媒董事長謝金河在臉書以「國發基金要永遠記得如興這堂課！」為題發文指出，他曾詢問時任國發基金委員的律師黃日燦，到底是誰授意投資如興？但黃只給了「絕對不能說」5個字，可見背後水有多深。

謝金河表示，雖然如興仍有兩派人馬爭奪經營權，但扭轉乾坤的機會恐怕不大，如果如興出局，受害的是眼前掛名第一大股東國發基金，還有帳上115億元的債務銀行恐怕是苦主。

謝金河進一步指出，2017年國發基金投資如興，他一直很不以為然，因為如興是牛仔褲成衣代工廠商，這類傳統產業，台灣有很多，國發基金以投資新創或新興科技產業為主軸，用不著錦上添花，況且，如興在上海、重慶、南京、常州、河南有十幾個廠，當時還要聯手大陸的玖地集團購地，他強調，國發基金投資如興沒有任何正當性，但是，2017年國發基金仍投資如興14.88億元、持股8.86%。

國發基金通過這個投資案後，謝金河透露自己一直在追查這到底是誰授意的？或者是背後有何有力人士施壓？他問過當時擔任國發基金委員的黃日燦大律師，但對方說絕對不能說，甚至透過記者努力追查，但都沒有答案。

謝金河提到，如興被打入全額交割，本業加速惡化，去年第四季及今年第一季本業虧損都超過8億，公司原負責人陳仕修涉及背信，捲入多起民刑事糾紛，如今陳仕修離職，公司卻陷入經營權爭奪戰，國安基金當年不被期待的投資也付諸流水。

謝金河說，他上網查了一下國發基金的投資明細，帳上最大的一筆是1986年4.97億元的投資成本，占台積電6.37%，這是不得了的大豐收，除了台積電，國發基金有68家新興重要事業，這當中，除了如興、東貝、德寶也宣布出局，算是一些小瑕疵，但整體而言，國發基金由政府撥款309.3億元，這些年繳回國庫2800.92億元，基金的公允價值拉升至1.2427兆元，投資未來有潛力的企業實力增強不少。

謝金河文末強調，希望這次國發基金以如興為戒，爭議性的案件要迴避，好好檢討這個案子，也給社會一個交待。