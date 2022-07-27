賴清德副總統今天表示，政府計劃將臺灣轉型為生技及醫療的研發中心，鼓勵國內生醫及資通訊產業強強聯手，推動「精準健康」核心戰略產業，開發一個結合產品、服務與系統的商業模式，打造行銷國際的臺灣健康品牌，為民眾實現「Health for All」的願景。

賴清德副總統以錄影方式用英文為「2022亞洲生技大會」論壇開幕致詞表示，今年這場亞洲生技大會意義非凡。這兩年在大家的共同努力下，不但展現臺灣的防疫韌性，也看見臺灣生技產業的實力。臺灣努力實現今年大會主題「串接亞洲價值鏈」，相信透過強化與國際的鏈結，我們將成為全球生技價值鏈中最重要的夥伴。

今年大會邀請到諾貝爾獎得主山中伸彌教授，以及國際級生醫、半導體領域的意見領袖演講，為了開拓臺灣多元的國際商機，更新闢與日本、澳洲、印度、立陶宛、英國等國家的線上合作論壇。

他感謝亞洲生技大會為臺灣生技提供一個良好的互動平臺，讓全球各地的生技專家與產業界朋友得以在此交流。這一場前所未見的百年大疫，不僅改變人類的生活習慣，也讓生技與資通訊(ICT)產業的結合更加緊密。透過創新科技可以讓醫療體系運作更有效率，並為民眾提供更好的醫療服務。

展望未來，賴清德表示，臺灣的智慧科技和醫療量能將繼續促進我們的生醫產業發展。在「生醫產業創新推動方案」的基礎上，我們計劃將臺灣轉型為生技及醫療的研發中心，鼓勵國內生醫及資通訊產業強強聯手。

他說，該方案將有助於推動「精準健康」核心戰略產業，持續將大數據與資料庫整合應用，並結合遠距醫療照護和智慧醫院服務。我們採取這些行動，不僅為了加速生醫產業數位轉型，也為了開發一個結合產品、服務與系統的商業模式，打造行銷國際的臺灣健康品牌，並為民眾實現「Health for All」的願景。

賴清德期盼透過這次大會和展覽，強化臺灣生醫產業發展，促進國際合作，讓臺灣在世界生醫產業中，扮演更積極的角色，進一步提升臺灣對全球健康福祉的貢獻。