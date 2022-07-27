周二美股主要指數大跌，沃爾瑪下修獲利預測，其股價重挫，亦拖累其他零售股走低。沃爾瑪發出獲利警訊，以及異常疲弱的消費者信心數據，使消費者支出可能沒有強勁到足以助美國擺脫衰退的擔憂加劇。

科技股和晶片股跌勢尤重，那斯達克指數大跌近2%，費城半導體指數跌1.63%，台積電和日月光ADR均下跌逾2%，聯電ADR重挫5.5%。

儘管周二表現疲弱，但所有主要指數仍可望創下2022年以來單月最大漲幅。

Alphabet Inc 和微軟將於盤後發布財報，投資人將密切關注在這個超級財報周來自重量級公司的業績消息能否讓美股維持近來的漲勢。

此外，本周即將揭曉的重要經濟數據和聯準會議息結果，也是市場密切關注的焦點，將有助於華爾街如何看待今年結束前的美股走勢。

★主要指數

道瓊指數跌228.50點或0.71%，收31,761.54點。

標普500指數跌45.79點或1.15%，收3,921.05點。

那斯達克指數跌220.09點或1.87%，收11,562.58點。

費城半導體指數跌46.08點或1.63%，收2,778.96點。

★消息

標普凱斯-席勒（S&P/Case-Shiller）5月房價調查報告顯示，全美20大城市房價年漲幅放緩至20.5%，略低於市場預期的年漲20.6%。5月全美房價年漲19.75%。

美國商務部公布，6月新屋銷售月減8.1%，以年率計為59萬戶，不及市場預期的65.9萬戶，並創下兩年新低。房價中位數上漲7.4%，達到40.24萬美元。

美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，美國5月房價月漲1.4%，略低於市場預期的月漲1.5%。與去年同期相比上漲18.3%。

世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，7月美國消費信心指數由6月的98.4下滑至95.7，連跌3個月，並創下2021年2月以來新低，主要因通膨高漲和利率升高。

聯準會召開為期兩天的貨幣政策會議，市場普遍預期該美國央行將在周三會後宣布升息75個基點以抑制通膨。投資人擔心聯準會持續大幅升息恐將美國經濟推入衰退。

美國政府宣布釋油，周二紐約期油收跌1.78%，為每桶94.98美元，創下逾3個月新低，儘管盤中曾一度上漲2.38%，報每桶99美元。布蘭特期油收跌0.71%，為每桶104.4美元，盤中一度漲2.08%，報每桶107.34美元。

國際貨幣基金（IMF）再度調降全球今明年經濟成長預測，將今年成長預測下修至3.2%、明年下修至2.9%，稱通膨高漲與俄烏戰爭衝擊消費力，以及中國嚴格的防疫封控拖累其經濟增長。

美國各證交所成交量總計為96億股，過去20日均量為109.3億股。

★分析

Upholdings投資組合經理Robert Cantwell表示，沃爾瑪公告中最重要的事，是點出通貨膨脹正如何改變人們的購物，現在食品在個人預算中的佔比變大，但一般而言總體支出仍維持不變。

Homrich Berg投資長Stephanie Lang表示，獲利預期正在減弱，整體企業信心似乎正在下滑，有許多警告通膨、美元影響的發言。隨著聯準會持續朝其削弱商品和服務的需求的主要目標邁進，如果他們能控制住通膨並抑制需求，這將造成企業營收下滑，這是我們今年下半年會擔心的事。最重要的是，聯準會將迅速走向那個限制性的政策立場，這將對經濟造成影響。在接下來的六個月內，我們將處於金融限縮的環境中。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，今天發布財報的公司，大多數獲利都優於預期，但當然有一些警告，而這就是市場將關注的焦點。