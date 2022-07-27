★類股

標普500指數11大類股僅公用事業股（漲0.61%）、醫療保健股（漲0.55%）和地產股（漲0.20%）收高。非必需消費類股重挫3.31%，跌幅最大，其次為通訊服務類股跌2.05%，科技股跌1.58%。

由中概股組成的金龍中國指數下挫1.42%。

★重磅股

重量級科技股全跌，蘋果跌0.88%，微軟跌2.68%，亞馬遜跌5.23%，Alphabet跌2.32%，特斯拉跌3.57%，Meta跌4.50%，網飛跌2.11%。

道瓊指數成分股以3M漲4.94%，表現最佳，其次為麥當勞漲2.63%。沃爾瑪跌7.60%，跌幅最大，其次為Salesforce跌3.85%， Nike跌3.73%。

主要晶片股僅恩智浦收高，終場微漲0.19%。英特爾跌0.51%，美光跌0.81%，德州儀器跌1.45%，應用材料跌2.07%，高通跌2.14%，超微跌2.62%，輝達跌2.88%。

★焦點股

沃爾瑪重挫7.6%，其他零售股與電商股亦難逃波及，Target跌3.6%，Kohl's大跌9.1%，梅西百貨跌7.2%，Nordstrom和Ross均跌逾5%，標普500零售股指數大跌4.2%，亞馬遜跌逾5%。由於食品和燃油價格飆漲導致消費者縮減非必需品採購，沃爾瑪在前一日盤後宣布下修全年獲利預測，並表示將推出比5月更積極的降價活動，以去化春季以來的存貨。

亞馬遜大跌5.23%，拖累非必需消費品下挫逾3%，給那斯達克和標普500指數帶來最大的打擊。該電商巨頭宣布其在歐洲的交貨與串流媒體服務Prime會員年費最高將提高43%。

Shopify暴跌約14.1%，該加拿大電商與線上支付公司宣布全球裁員約10%，因為線上消費支出下滑，以及公司誤判這場大流行病所引爆的電商榮景會持續多久。該公司將於周三發布財報。其同業Square母公司Block與PayPal分別大跌約7.1%和5.7%。

通用汽車跌3.4%，供應鏈中斷導致工廠關閉與車輛出貨未能達標，該公司上季獲利落後市場預期。

Coinbase股價重崩跌21.08%，媒體報導美國證券交易委員會（SEC）正在調查該加密貨幣交易平台是否不當允許美國人交易本應註冊為「證券」的數位資產。

貨運巨頭UPS宣布國際和供應鏈業務下滑，股價下跌3.4%。

可口可樂上修全年營收預測，股價收漲1.6%。

麥當勞股價漲2.7%，其第二季經調整後每股盈餘為2.55美元，優於市場預期的2.46美元，全球同店銷售年增9.7%，亦超出市場預期的年增7.5%。

工業股業走強。3M股價上漲4.9%，該工業巨頭上季營收獲利優於市場預期，並宣布將剝離旗下醫療保健業務。受惠於航空業復甦，奇異業績報喜，股價上漲4.6%。

★台股ADR

台股ADR全跌。

台積電ADR跌2.18%，收84.42美元，換算台股價格為505.07元。

聯電ADR跌5.53%，收6.49美元，換算台股價格為38.83元。

日月光ADR跌2.29%，收5.54美元，換算台股價格為82.86元。

中華電信ADR跌0.53%，收39.63美元，換算台股價格為118.55元。