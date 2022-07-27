警方查扣邱男犯案使用的貝瑞塔手槍1支。（民眾提供／張亦惠台中傳真）

昨天凌晨大里區中興路二段聚眾鬥毆案傳槍響，31歲邱姓犯嫌有在現場朝魏姓男子開槍造成腿部受傷，霧峰分局警方掌握邱嫌動向，發現他出現在屏東，控車尾隨，昨天深夜在大里區七將軍廟前將其逮捕。

警方指出，邱嫌犯案後隨即駕車南下逃逸，為避免犯嫌持續作案危害社會，霧峰分局專案小組透過偵查科技及大數據分析，研判邱嫌驅車南下屏東避風頭，專案小組掌握邱嫌逃逸車輛行蹤，持拘票將他查緝到案，查扣犯案改造貝瑞塔手槍1支，訊後依刑法殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例、聚眾鬥毆罪移送台中地檢署偵辦。