最近一為叫做加澤（Just Ghazal）的女模特兒在IG聲稱被人「跟蹤」了，疑似跟蹤她的正是湖人球星詹姆斯（LeBron James）。加澤發文說：「大家早安，每天都有新的饒舌歌手／運動員來跟蹤。我的答案仍然是No（皇冠）。」旁邊貼出瀏覽者紀錄，裡面有詹姆斯的帳號。結果這篇文可能沒有達到她想要的效果，反而讓她遭到詹皇球迷出征，最後她只好暫時開啟留言限制。

This Instagram chick said LeBron James was creeping on her Instagram 😭😭😭😂😂😂😂 #LeCreep pic.twitter.com/UtjTzzddfJ — Shannonnn sharpes burner (@shannonsharpeee) July 24, 2022

依照IG的系統，詹姆斯很可能只是看過了加澤的IG 限動，沒有證據可以證明詹姆斯發給她私訊，但是加澤一句「我的答案仍是No」就在暗示詹姆斯有對她說了什麼。她這篇貼文很快被網友轉到推特嘲笑：「這個IG小妞說詹姆斯在跟蹤她，#LeCreep。」

詹皇球迷隨即出動，批評她自我感覺良好，甚至有人罵她是婊子。加澤擁有超過10萬追隨者，IG會增加她的曝光，讓使用者容易看到。球星詹姆斯成為瀏覽人次之一，就被她拿來試圖炒作。有網友寫道：「在現代社會，關注度即是一種資產。」

此外愈來愈多IG使用者發現，藉由修圖、整形成為金卡戴珊（Kim Kardashian）「網紅臉」和火爆身材的年輕模特兒隨處可見，媒體雜誌以「複製人」「擬形怪」來形容，加澤的外貌被認為是典型金卡戴珊的「複製人大軍」之一。