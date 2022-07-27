一名劉姓男子開設男士熱蠟除毛店，竟趁男客小明上門要求進行除毛服務時，偷偷含住小明的下體，小明發覺後不動聲色，3天後準備蒐證工具後再度上門，下體又遭到劉男含住，全程都遭錄影，小明氣得報警提告；法院審酌劉男認罪且賠償30萬元和解，依強制性交罪判他2年有期徒刑，緩刑5年。可上訴。

根據判決書，劉姓男子開設一家男士熱蠟除毛店，去年7月間，男客小明前往該店要求去除私處陰毛，竟趁著除毛時，偷偷含住小明的下體。

小明事後覺得深受其辱，決定要蒐證提告，於是應在隔幾天後再度前往消費，過然劉男又趁著進行除毛服務之際，再度偷含小明的下體，小明氣得拿著蒐證畫面向警方報警提告。

劉男在法院審理時坦承犯案，小明也提出與劉男LINE對話紀錄截圖、現場監視畫面口交影片光碟、醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書等佐證。

法官審酌，劉男為滿足個人私慾，違反小明之意願強制性交犯行2次，侵害小明身體與性自主決定權，致使他身心受創，考量劉男坦承犯行，並賠償小明30萬元，並獲得小明原諒並同意從輕量刑，依強制性交罪判他2年有期徒刑，緩刑5年。可上訴。