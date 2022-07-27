有些加油站為避免加錯油，會在車子上放小卡提醒加油員及駕駛。不過一名賓士車主日前到加油站加完油，不小心把放在擋風玻璃前的98綠色提示卡帶走，詢問網友怎麼辦，其中一名加油站員工跳出來急勸車主把卡片還給加油站，「沒還回去，我們站是加油員賠錢。」

原PO不小心帶走加油站的綠色小卡片，PO上網詢問該怎麼辦。(翻攝自爆廢公社)

一名網友昨日（26日）在臉書「爆廢公社」說，在三峽往鶯歌的路上順便加油，離開後發現擋風玻璃還夾著一張加油站的油品提示卡，綠色小卡上寫著大大的「98」，讓他著急問「加完油不小心把它帶走了怎麼辦？」

對此，網友們紛紛留言：「看一下油槍是否還插在加油孔上」、「我也遇過欸⋯開快點直接飛走」、「黏好它這樣以後加油就不用多講了」、「我也曾經帶走過一張95」、「不會是加油站最新的集點活動吧」。也有人好奇問這是什麼卡片，有內行網友解釋，有些加油站問完加什麼油，會放一張92/95/98/柴油的牌子在前擋風玻璃上確認，「因為之前有很多駕駛喊加98，事後卻不認帳，所以有些站就採這方式了」。

而當中有一名加油站員工急勸原PO把卡還回去，像是他工作的加油站，若卡片沒找回來是加油員要賠錢，一張可能要罰20至30元，一旦量多了，賠的金額也很可觀。事後原PO也回應，綠色卡片已經拿回去還了。