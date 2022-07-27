光學鏡頭廠玉晶光(3406)受惠於蘋果iPhone新機進入拉貨高峰，玉晶光董事長陳天慶表示，只要客戶拉貨正常，全年來看營運還是樂觀的，今天除息股價開高，1分鐘完成填息。

玉晶光今天除息，每股配息7.9943元，維持往年常於除息當天開盤不久就完成填息，玉晶光早盤股價開高，1分鐘填息達陣。

受到傳統淡季及大陸封城影響，玉晶光第2季合併營收為28.71億元，季減15.14%，累計上半年合併營收為62.55億元，年增22.59%，為歷年同期新高；隨著蘋果iPhone新機進入拉貨高峰，玉晶光下半年營運可望遠優於上半年。

陳天慶表示，客戶今年給予訂單量較去年多，只要客戶拉貨正常，今年營收會比去年好，獲利也正向看待。

玉晶光近日受到棄息賣壓出籠影響，股價漲多拉回，不過美系外資看好玉晶光前景，日前發布報告將玉晶光2022年及2023年每股盈餘預估分別調高1%及9%，給予「建議買進」評等，目標價由480元上調至525元。