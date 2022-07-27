73歲「娃娃」潘迎紫當年以《神鵰俠侶》、《一代女皇》打開知名度並登上演藝事業高峰，成為收視保證的她還有個「中視之寶」的封號，知恩惜福的她近日發文哀悼當年的貴人，也就是她拍攝《一代女皇》時的中視節目部經理王世綱，她原本打算趁疫情趨緩後要來台探望他們夫妻，沒想到王大哥突然過世，讓她心中留下了不少遺憾。

潘迎紫日前在微博發文回憶說當年《一代女皇》開鏡時，正是由時任節目部經理的王世綱帶著5位優秀導播攜手宣布開拍，她當時就穿了這套粉橘色的戲服，某場拍攝她首次進宮覲見皇上的戲碼，潘迎紫因為心裡太緊張，雖然前晚已經做好準備，還是頻頻忘詞、吃螺絲，沒想到王世綱說話了。

潘迎紫發文。（圖／翻攝自潘迎紫娃娃微博）

潘迎紫說，她知道犯錯的當下就頻頻說「對不起」，接著王世綱從主控室下來，訓示她：「不准說對不起！忘了詞兒就重來，但不准說對不起！」，讓潘迎紫戰戰兢兢，「後來才明白，大哥的用意是要我更努力，如果背得滾瓜爛熟時就不用說對不起了......」。

潘迎紫當年被封收視保證。（圖／中時資料照片）

多年過去，潘迎紫一直希望有空能回台灣見見王世綱夫妻，也心疼王太太照顧王大哥多年的辛勞，沒想到聽聞噩耗，「我在佛壇前為大哥點亮一盞明燈，唸誦阿彌陀佛儀軌迴向給大哥，祈願王世綱大哥一路好走，離苦得樂」，網友回應：「如果不是王大哥，我們可能看不到這麼優秀的作品，也看不到娃娃姐最精彩的演繹！謝謝娃娃姐讓我們認識了他」、「人生無常，珍惜眼前」、「王大哥走好，娃娃姐節哀」。