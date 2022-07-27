群醫束手無策...余苑綺病情惡化「癌症佈滿全身」 李亞萍不捨淚崩：她全身都痛

有「歌壇長青樹」的74歲男星余天，26日驚傳小中風緊急送往醫院治療，所幸經過醫生檢查後已無大礙，但他的女兒余苑綺似乎就沒這麼幸運，李亞萍近日出面受訪時談到余苑綺的病況，再度紅了眼眶表示「她癌症遍布全身」。

根據《ETtoday新聞雲》的報導，李亞萍昨日接受媒體採訪，談到老公余天的狀況，表示余天在3天前就感到身體不舒服，不僅右眼浮腫、從外觀看起來兩眼部平衡外，右邊手腳也無力舉起，緊急送到醫院檢查才發現他脖子後方血管栓塞，腦部也有血塊等小中風症狀，好在到醫院時已90%自癒，因此不需要手術，目前在醫生的建議下服用凝血劑化掉血塊並持續觀察一周。

接著李亞萍也透露女兒余苑綺的病況，哭紅著雙眼表示，余苑綺的病情不斷惡化，癌症幾乎佈滿全身，現在還因出現腎積水及黃坦的現象，得外接管子排水、另外還得掛一個收取膽汁的膽囊；她的血紅素、白細胞、紅血球、白血球，還有所謂需要的營養也都達不到標準，因此即使輸血給她也不會有任何效果，甚至不能做治療跟打化療，手臂及腿部都變得相當纖細、瘦弱，讓家人們看了心疼不已。

事實上，余苑綺自2014年發現自己罹患直腸癌第三期後積極治療，曾一度抗癌成功還生了一雙可愛的兒女，沒想到癌症卻不斷復發並轉移，治療的醫藥費每年高達300萬元，而她為了籌備醫藥費及子女的教養費，仍抱著病痛一邊工作一邊治療，如今她病況再度加重，身體也逐漸消瘦，也令許多人相當心疼，紛紛留言為她加油打氣。