中國附醫邀集產官學研等領域專家舉辦首場「智慧醫療產業前進馬來西亞之挑戰與機會」產業座談會，吸引逾20家廠商參與。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

中國醫藥大學附設醫院今年參與衛生福利部新南向醫衛合作與產業發展計畫，並於日前舉辦首場「智慧醫療產業前進馬來西亞之挑戰與機會」產業座談會，吸引包含精準醫學、AI醫療、醫材、遠距醫療、中藥領域逾20家廠商參與，並規劃第四季舉辦產業拓銷團，協助政府整合醫療與產業，鏈結台馬豐富人脈，初試啼聲就獲得熱情回響。

中國附醫院長周德陽表示，配合衛福部的計畫，該院負責吉隆坡、沙巴、砂拉越（東馬）及汶萊的區域，首先成立「智慧醫療產學聯盟」的大平台，建立「整合式」醫衛產品註冊、營運和開通據點，協助台灣優異的醫衛產品及相關產業前進馬國。

馬來西亞友誼及貿易中心首席代表何瑞萍表示，台馬雙邊關係良好，貿易往來密切，馬國在台就學的學生也很多，教育交流頻繁。近年馬國大力轉型並發展智慧醫療產業，台灣在醫療設備領域有很好的研發創新能力，盼能透過中國附醫與各界努力，促進更多醫衛產業交流與投資。

外交部亞東太平洋司長周民淦表示，中國附醫在過去即積極深耕國際醫療，相信未來在馬來西亞透過醫事人員來台培訓、產業供應鏈連結及設置海外醫療前進基地等項目，勢必將更進一步加強台馬的醫衛合作關係。

座談會邀請到兩位馬國拿督擔任講者，分別是台商永信國際投資控股公司董事長李芳信分享在馬國拓展醫衛市場的實戰經驗；馬國金石控股公司董事長陳榮洲談及智慧醫療產業如何有效快速落地馬國市場。深耕基因精準檢測的台商金萬林公司董事陳惠娥分享在佈局馬國Covid-19檢測市場所面臨嚴峻挑戰與經驗。參與廠商透過座談會獲得完整資訊並鏈結到重要人脈，對前進馬國深具信心。

而中國附醫早於5月底即派員先行到吉隆坡與東馬地區踩點，於活動中向廠商介紹計畫推動重點與特色，並規劃於第四季舉辦產業拓銷團，將帶領廠商到吉隆坡產業拓銷，並參與台馬細胞治療高峰會、台馬人工智慧醫療兩場大型研討會暨展覽活動、馬來西亞台商年會會議，積極透過產業搭橋的機制，協助廠商前進馬國，帶動產業鏈發展。