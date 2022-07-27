國民黨新竹市長參選人林耕仁27日一大早至重要路口向選民爭取支持。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

中華職棒富邦悍將外野手林哲瑄在新開幕的新竹市立棒球場撲接飛球後傷退，確定左肩撕裂傷，恐整個下半季報銷，國民黨新竹市長參選人林耕仁27日除表達不捨，更續轟新竹市政府及前市長林智堅，質問「到底誰下令開幕，出來付行政責任！」

林耕仁表示，對林哲瑄的傷勢感到非常震驚與不捨，選手的運動生涯很不容易，因場地問題，1個撲接就造成傷害，開刀後可能整個賽季都會報銷，這讓所有人感到難過，希望哲瑄盡快恢復健康，早日重返球場。

他說，棒球場「未驗就開打」，檢察官分案調查，確實有其必要，不單是檢方應該調查，監察院也應該要盡職責，從設計、監造、工程品質都要全民檢視，勿枉勿縱，如有弊端就要查辦到底。

對於球場未驗就開打，林耕仁再度嚴正質問「到底誰下令，在還沒有完成驗收就要開幕，這個人要出來付行政責任！」不是只聽到落跑去桃園的前市長單單1句「一肩扛起」，或者在新竹參選的前副市長喊會承擔就能了事，誰是影武者，市府請講清楚。

另，針對可能因新竹棒球場引發爭議，導致蔡英文總統不出席中職明星賽的傳聞，林耕仁說，他要問總統到底是挺林智堅、沈慧虹，還是挺棒球？

當新竹棒球場風光開幕成為林智堅政績，蔡總統就出席開球，結果兩場比賽後球場停止使用，蔡總統就不出席明星賽，挺「落跑2人組」，還是挺棒球？相信大家一經比對就很清楚。

另，中華大學審查林智堅論文召集人請辭一事，林耕仁認為，論文的部分要交給兩所大學做專業的認定，且相關資格都有很明確的規定，任何個人或政黨都不應該去介入，必須要尊重學校的職權。