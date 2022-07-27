歐美女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）因演出HBO影集《高校十八禁》而爆紅，年僅24歲的她因為擁有甜美臉孔與火辣身材，讓她年紀輕輕就接到不少戲劇邀約。日前她為美國職棒紅襪隊對上藍鳥的首場明星賽開球，笑容可掬又活潑開朗的模樣讓眾網友稱讚連連。

席德妮史威尼於當地時間22日站在投手丘上亮相，她一頭招牌的金色的長髮飄逸，上身穿一件米白色寬鬆短版球衣，上面還繡有紅襪隊大大的logo，下半身則搭配迷你牛仔短褲，還有一雙平底小白球鞋，修長的美腿一覽無遺。席德妮史威尼臉上掛著元氣滿滿的笑容，熱情地跟觀眾打招呼，隨後投出一球，離開前還活潑的對大家小小的鞠躬，青春可愛的模樣讓人想多看幾遍。

Sydney Sweeney站在投手丘上開球。(圖/Sydney Sweeney IG)

見此，網友紛紛在興奮轉發表示：「她投得比我們候補選手還好」、「我從來沒有那麼慶幸過我是紅襪迷」、「紅襪隊歷史上最好的首發」，也有一些還不知道她的球迷在敲碗「她是誰？」、「她好可愛」。而當天美媒《Barstool Sports》推文寫道：「席德妮今晚幫紅襪開球，他們可能再也不會輸球了。」

只可惜，有了女星的助陣，紅襪隊的表現竟然不如預期，不僅再度輸球，還讓藍鳥打線連連得分，打出29支安打，苦吞隊史最慘烈敗仗，賽後席德妮也親自在個人IG上開玩笑道：「they should’ve put me in」，意即他們應該讓我上去投，讓紅襪球迷們哭笑不得。