今年以來，全球股市受到通膨數據快速飆升、升息及消費需求銳減等因素衝擊，皆出現劇烈跌勢，甚至出現技術性熊市的慘況，然而高齡80歲的傳奇投資者羅傑斯（Jim Rogers）卻認為，一場史詩級的崩盤還沒有出現，且這一次會是人生中見過最慘的一次，羅傑斯也警告，就算俄羅斯與烏克蘭達成和平協議，也很難阻止金融資產出現暴跌。

Business insider報導，羅傑斯是金融巨鱷索羅斯（George Soros）的商業合作夥伴，同時他也是量子基金集團與索羅斯基金管理公司的聯合創辦人，在金融市場上打滾多年，對於各類資產自有一套看法。

羅傑斯認為，一場史詩級的崩盤即將到來，會出現更多熊市出現，而下一次會是人生中見過最慘的一次，「你會看到很多股票開始下跌70%、80%甚至是90%，熊市一定會發生，只是沒有人知道會是什麼時候。」

羅傑斯提到，如果要控制通貨膨脹，就必須更強硬的升息，但隨之而來的經濟衰退將不可能避免，「除了兩位數的升息外，我們沒有其他辦法解決問題，很多人可能會因此破產。」

值得一提的是，羅傑斯認為，即使俄羅斯與烏克蘭停戰，金融資產還是會繼續下跌，「如果俄烏達成和平協議，那麼市場會出現大幅反彈，但那可能會是最後一次的反彈，希望我夠聰明，能在那時候賣掉股票。」