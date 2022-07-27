游姓男子去年4月參加友人的生日趴，一群人在旅店徹夜狂歡後分別在旅店休息，游男早上起床喝水時，見友人的女性朋友熟睡，竟伸出鹹豬手撫摸她胸部及下體猥褻，對方因查覺有手在她下體部位遊移而驚醒，事後報警處理，台北地檢署依乘機猥褻罪起訴游男。

起訴指出，游男去年4月24日晚間8時許，在呂姓友人的邀約下，前往北市忠孝西路某旅店參加生日聚會，另被害女子也到場參加。

一群人徹夜狂歡，至25日凌晨1時聚會結束，游男便至房內大床就寢，被害人則在房內客廳旁半開放式床鋪休息。

25日清晨6時30分，游男因口渴起床喝水後，見被害人在客廳旁半開放式床鋪熟睡，竟爬上床鋪，乘女子熟睡不知反抗之際，以手抱住女方，並將手伸進女子T恤內撫摸胸部，再伸進她內褲撫摸下體得逞。

被害人因查覺有手在她下體部位遊移而驚醒後倉皇下床，並向呂求助，在呂陪同下離開，女子事後不甘受辱，向警方報案提告。