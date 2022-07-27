疫情影響，新北公車運量從疫情前的每天80萬段次，在三級警戒期間一度降到只剩30萬段次，目前雖恢復60-70萬段次，但回升速度過慢。新北市交通局將在8月1日起至9月30日，推出「有緣新北 公車5元走透透」方案，民眾使用電子票證，搭乘新北30條公車路線，只要1段票5元價格，長者只要2元。新北市長侯友宜表示，盼能恢復大眾對大眾運輸系統信心。

新北市交通局長鍾鳴時在市政會議表示，公車運量這兩三年獸疫情影響，運量在三級警戒期間，最嚴重降到只剩四成，目前恢復七成左右，希望藉由活動內容，民眾可選擇30條公車路線，輕鬆去到新北市29區區重要觀光景點。

鍾鳴時表示，這些補貼都是原本編制內的預算，沒有額外動支其他預算，希望大家多多使用。

據了解，30條路線主要是環繞新北各大觀光景點，還有部分市區公車，包括581、801、815、橘20、575、249、藍41、778、807、981、677、965、856、791、788、808、781、587、704、966、795、666、綠12、849、947、紅26、716、862、863、953。