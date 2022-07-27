台灣碩網網路娛樂(股)公司(So-net Entertainment Taiwan Limited) 今(27)日宣布旗下代理的殿堂級動漫手遊《超異域公主連結☆Re:Dive》(以下簡稱：《公主連結R》)為迎接4周年到來，推出全新公主祭典轉蛋角色、豐富的新遊戲關卡和 4 周年紀念好禮！除了在漫博「So-net夏日學園祭」活動中將重現騎士們熟悉的「好朋友舞」外，8月1日也將舉辦4周年慶生派對，邀請蘭德索爾的騎士們共同前來迎接全新冒險！

活動一．公主祭典轉蛋「秋乃&咲戀」

7月 30 日 16：00 至 8 月 2 日 15：59 止，推出限定公主祭典轉蛋角色「秋乃&咲戀」，只要在公主祭典轉蛋中獲得對象角色，作為「贈品」即可獲得該角色的記憶碎片，此外轉蛋內★3角色的出現機率為平時的2倍！

《公主連結R》公主祭典轉蛋「秋乃&咲戀」

活動二．地下城新區域「砂瀑底都(EXTREME V)」

自8 月 1 日 16：00起，將追加地下城新區域「砂瀑底都(EXTREME V)」！與「天上浮游城(EXTREME IV)」相較下有更高的難度，通關各階層時能夠獲得更多的裝備道具及瑪那。在與BOSS「哥布林領主」的戰鬥中，分為三個模式，並有著各式各樣的局面，當第一次戰勝BOSS後，能夠獲得生產體力的特別家具「地球仙人掌蜂蜜鬆餅」，邀請騎士們強化角色來打倒強敵獲得家具！

《公主連結R》地下城新區域「砂瀑底都(EXTREME V)」

活動三．4周年小遊戲「Happy Anniv.特別版 蘭德索爾猜謎連結！」

為歡慶 4周年，將於「大家的遊戲桌」中追加全新小遊戲「Happy Anniv.特別版 蘭德索爾猜謎連結！」，謎題中涵蓋一般題型和公主連結題型，騎士可進行單人挑戰，也可以五人組隊同心挑戰空了五個文字的問題遊戲，思考自己所負責的位置所需填的文字並選擇選項，趕快招集好友一起來取得限定稱號及其他豐富的獎勵吧！

《公主連結R》4周年小遊戲「Happy Anniv.特別版 蘭德索爾猜謎連結！」

活動四．「限定★3必中轉蛋」火熱進行中！

8月2日16:00至8月9日15:59，將舉辦期間限定的「限定★3必中轉蛋」！在限定★3必中轉蛋進行「10連抽」時，第10隻角色必定會出現限定★3角色，騎士們千萬不要錯過了！

《公主連結R》限定★3必中轉蛋

活動五．歡慶4周年蘭德索爾盃和體力加倍送

8 月 1 日 05：00 至 8 月 15 日 04：59 止，將舉辦「4th Anniversary 特別登入獎勵」，活動期間內只要登入遊戲，就可每日挑戰依照名次來獲得寶石的比賽「蘭德索爾盃」，同時完成「每日任務」時獲得的體力將變為2倍！

《公主連結 R》4周年活動，蘭德索爾盃和體力加倍送

活動六．紀念4周年特別贈禮大回饋

《公主連結R》將迎來4周年，So-net 營運團隊祭出許多優惠給騎士們，2022年8月1日16:00至2023年8月1日15:59為期一年內，登入遊戲就可獲得寶石2000個、女神的秘石×50、公主之心（碎片）×50、公主寶珠×50、瑪那×10000000、掃蕩券×50、特級EXP藥水體力×200、體力200×5、4周年紀念自訂主頁面與裝備等特別好禮，邀請騎士們一同在活動期間登入遊戲中，領取豐厚的免費獎勵吧！

《公主連結 R》紀念4周年的特別贈禮登入送

活動七．「4th Anniv. 特別角色交換券組合包」期間限定販售！

8月1日16:00至8月11日15:59止將販售期間限定「4th Anniv. 特別角色交換券組合包」，還可獲得「10連轉蛋券」，以及一張能夠從特定角色中交換的「4th Anniv. 特別交換券」！使用了「4th Anniv. 特別交換券」後，還能夠獲得該交換角色的記憶碎片100個，此次的4周年特別交換券可以交換到限定角色！騎士們千萬不要錯過好康！

「4th Anniv. 特別角色交換券組合包」期間限定販售！

活動八．全新劇情活動「交出寶物！透明怪盜雙人組」熱烈進行

8月1日16:00至8月15日15:59止將舉辦全新劇情活動「交出寶物！透明怪盜雙人組」，進行活動即可蒐集「珠希&嘉夜的記憶碎片」，持續進行活動冒險還可觀賞限定劇情，此外，自此次的劇情活動起，討伐證交換的獎勵清單一覽中將追加「原礦」！邀請所有騎士們前來一同冒險取得原礦！

全新劇情活動「交出寶物！透明怪盜雙人組」華麗登場！

活動九．「4周年限定禮包」期間限定販售！

7月28日00:00至8月7日23:59止推出2款期間限定「4周年限定禮包」，歡迎騎士們來選購4周年超值禮包！

活動十．知名COSER經典重現「好朋友舞」！

為慶祝4周年，So-net 營運團隊特別邀請台灣知名COSER「千尋」、「小漾漾」及「查理」一起重現「好朋友舞」，與騎士一起回味經典的舞蹈，此外，特別於漫博活動中準備了繁中版限定周邊來回饋給騎士們，敬邀騎士們共同來漫博活動共襄盛舉！