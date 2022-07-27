台中市太平分局連日投入大量警力及協勤民力實施山區清查勤務。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市太平分局連日投入大量警力及協勤民力實施山區清查勤務。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中潭子發生駭人槍擊案，經營滷味攤的曾姓男子，疑似因感情問題，遭射殺身亡，槍手當晚將作案車輛棄置太平山區產業道路，由於調閱監視器未見凶嫌離去的蹤跡，因而警方投力大量警力展開搜山，台中市警察局局長蔡蒼柏更全程指揮並親自帶隊入山針對宮廟、廢棄工寮、空屋、河床及涵洞全面搜查，但迄未有所獲。

台中三天發生兩件重大槍擊案，引發社會震驚，其中發生在24日晚間9點47分潭子滷味攤槍擊案，凶嫌最後將作案的車輛棄置在太平區接近霧峰的黃竹山區，警方調閱周邊監視錄影畫面未發現其棄車後出山區的蹤跡，因而鎖定犯嫌仍在山區逃亡，太平分局26日起也投入大量警力及協勤民力實施山區清查勤務。

太平警方及警局霹靂維安警力除荷槍實彈深入山區峽谷及蜿蜒產業道路，也運用許多輔助裝備，例如向山區協勤民力商借全地形四輪傳動車，在其優越的機動性能，運載警力深入河床等險峻地形，並出動空拍機、警犬加入搜查行列，以陸空立體方式逐一清查無人居住的工寮和破舊廢棄空屋及廠房。

太平分局分局長葉志誠表示，太平山區幅員廣大，除持續派員清查山區治安死角外，也全面擴大調閱監視器，希望盡速將涉案對象逮捕歸案。