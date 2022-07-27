天氣炎熱冷飲消費力道增強，適逢暑假及疫情趨緩，平日手搖飲店外帶外送的量已明顯成長，假日還會遇到爆單狀況，氣溫居高不下帶動消費者購買飲料作為消暑的首選，飲料業者的營運動能十足。迎接飲料旺季的來臨，泰山(1218)大漲2%以上，成為飲料業者的領頭羊，味全(1201)、黑松(1234)等紛紛揚升，果糖糖漿廠台榮(1220)漲幅也在1%以上。

經濟部統計處資料顯示，前5月餐飲業營業額為3,370億元，年增率達4.3%，其中又以飲料店業績表現最突出，今年前5月份較去年同期成長8.7%，光5月份全國營業額78億，就比去年增加了28.6%，預估暑假期間的7~8月檔期，可望再創新高。

專業餐飲供應業者開元食品表示，傳統暑假7、8月一直到9月皆是夏季飲料銷售最旺的季節，只要掌握三大元素大概都能抓到消費趨勢，1.消暑清爽、2.微酸甜、3.水果風味，其中又以水果最受歡迎，像是芒果、鳳梨、檸檬都是百搭元素，清楚掌握每波流行飲品的主題，就可以擄獲消費者的喜好，獲得長期穩定的收益。

開元食品舉例，發跡自竹北卻紅到日本的「利客坊」，店內人氣經典「厚奶蓋黑糖珍奶」，以黑糖珍珠創造出吸睛的杯緣漸層視覺，加上溫潤紅茶基底，與開元食品百分百國產的「戀職人鮮奶」做搭配，是銷售居高不下的經典款，而大受歡迎的「梅梅Q凍」，酸酸的梅子與綠茶搭配，帶來清涼解暑的暢快感受。