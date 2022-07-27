富邦金(2881)今天除息，早盤股價呈貼息走勢，最低價來到54.6元，創1年4個月以來新低。富邦金今年配發3.5元現金股利及0.5元股票股利，今天先行除息，除息參考價為55.7元。

富邦金累計今年前6月稅前淨利871.46億元、稅後淨利693.76億元，每股稅後盈餘(EPS)為5.62元，持續穩居金控獲利王。截至6月30日，富邦金控已取得日盛金控（5820）73.95%股權，而富邦金控於前6月認列日盛金投資收益10.1億元。

富邦人壽累計上半年稅後淨利為631.77億元。6月份國際投資市場劇烈震盪，台股當月指數終以下跌11.8%作收，富邦人壽持續實現獲利，其中股息收入因除息旺季開始而增加。北富銀累計上半年稅後淨利117.18億元，較去年同期成長25%。至於富邦產險，6月責稅後虧損55.82億元，累計上半年稅後虧損33.62億元，主要受到防疫保險賠款與提存準備之影響，6月防疫險相關直接賠款金額為32.8億，件數8.2萬件；累計前6月直接賠款達48.8億，此外，公司以累積確診率15.2%去評估已全數提列，以致於6月底對於已發生但尚未報案或未決之案件提存自留賠款準備109億，累計上半年直接理賠金額及提列自留賠款準備合計157.8億（若不考慮再保因素之直接賠款則超過200億）；資本水準尚屬穩健，截至6月底RBC逾200%，持續動態評估增資需求。