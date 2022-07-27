經濟衰退陰影致使避險資金流入債市，美國長天期公債殖利率自高點回落。統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF（00853B）基金經理人張浩宸表示，美國高評級債券與長天期公債走勢，向來亦步亦趨，讓美國A級債投資契機浮現。

張浩宸指出，美國高評級債券殖利率通常會跟隨美國長天期公債走勢，根據歷史經驗，美國長天期公債殖利率會率先反應聯準會升息循環的整體升息幅度，並觸頂回落。隨著債券市場開始反應經濟衰退預期，近期美國長天期公債殖利率出現觸頂回落跡象，帶動美國A級債利差回升至歷史平均。尤其統一美債10年Aa-A ETF的投資組合，以美國長天期高評級債券構成。由於存續期及安全性相近，這類債券殖利率走勢比其他債種更為貼合長天期公債，且現階段價格已回到合理區間，投資契機逐步浮現。

即便面對目前市場最擔心的景氣衰退，美國A級債作為成熟國家投資等級債中的高評級債券，也比一般信用債更具抵禦風險能力，避險效果近似公債。但美國A級債與公債相比，收益卻高出許多，在經濟成長下滑時期，能夠兼顧避險與收益。統一美債10年Aa-A ETF持債皆為優先受償順位債券，主要持債甚至包含蘋果、亞馬遜及波克夏海瑟威等，以現金充裕著名的大型公司，違約率極低。加上季配息的特性，可以做為投資人每季的穩定現金流來源。

張浩宸表示，近期美國長天期公債殖利率下滑，使美國A級債殖利率有望跟隨著回落。對債市投資人來說，是不錯的布局機會，不僅可以為未來經濟衰退時的穩定收益做準備，也有機會收穫後續殖利率回落的資本利得。若是滿手股票的投資人，也可以伺機增添部分美國A級債部位，為投資組合增加抗震能力。