歐股周二走勢反覆，收盤小跌，德國和義大利股市領跌。與此同時，歐盟國家通過了削減各國天然氣需求的緊急計畫；另外美國沃爾瑪的獲利預警，也壓低了零售股表現。

周二泛歐Stoxx 600指數收跌0.12點或0.03%，為426.13點。

歐盟各國能源部長通過了一項提案，所有歐盟國家從八月起到明年三月將自願性刪減15%天然氣使用，並且提出折衷方案，減少部分國家的刪減量，使其能更好的適應新協定。

此一行動對各類的資產產生影響，歐元區債券殖利率大幅下降；歐元匯率則下跌1%。

國際貨幣基金(IMF)下調歐元區2022年的成長預期，從四月預測的2.8%下調到2.6%，此也反映出烏克蘭戰爭帶來的通膨外溢效果；IMF對德國今年成長預測，也從2.1%降到1.2%。

瑞士信貸將歐元區今年經通膨調整後的經濟成長預測，從2.4%下調到2.3%，也預測了德國和義大利更大的成長下調。

瑞信歐洲經濟學家Veronika Roharova說，即使歐洲避開了天然氣配給，但天然氣價格的上揚也將壓抑天然氣的消費。

周一公布的Ifo調查數據也顯示，德國很可能步入衰退。

德國股市今年以來下跌17.6%，表現劣於泛歐Stoxx 600指數的下跌12.6%，義大利股市累計更是下跌超過20%。

歐股周三持平，防禦性股票例如醫療保健股、食品飲料股上漲；聯合利華(Unilever)在公布樂觀業績之後大漲2.95%。另一方面，零售股下跌，瑞銀在獲利未達預期後也下跌。

零售股大跌4.2%，為近4個月最大單日跌幅；主要是受到沃爾瑪的獲利預警衝擊，該美國零售商指出，食品和燃料價格飆升，影響到消費者的支出。

瑞士蓮(Lindt & Spruengli)大漲5.7%；該瑞士巧克力製造商上調今年銷售展望，並推出10億瑞士法朗的股票回購計畫。