苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場案多年來引發抗爭衝突，經自救會提起行政訴訟，台中高等行政法院日前判決縣府應令業者停止開發行為，苗栗縣長徐耀昌今天宣布，尊重判決結果，不上訴，盼紛擾就此落幕。

坤輿案遭判停止開發 苗議長力勸縣府：不要再上訴
坤輿掩埋場試營運爆流血衝突 苗栗縣警局嚴正執法
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