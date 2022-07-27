坤輿掩埋場案紛擾20年 苗縣府宣布不上訴 業者確定停止開發 10:442022/07/27 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場開發與否爭吵20年，近日再度爆發抗爭流血衝突，苗栗縣警局依法蒐證調查不法。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場案多年來引發抗爭衝突，經自救會提起行政訴訟，台中高等行政法院日前判決縣府應令業者停止開發行為，苗栗縣長徐耀昌今天宣布，尊重判決結果，不上訴，盼紛擾就此落幕。 坤輿案遭判停止開發 苗議長力勸縣府：不要再上訴 坤輿掩埋場試營運爆流血衝突 苗栗縣警局嚴正執法 安柏赫德不服判賠3億 再次上訴開戰強尼戴普：法院錯了 #坤輿掩埋場 #判決 #停止開發 #不上訴 #苗縣府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中科七星園區第二階段環評審查 法院判決撤銷 18:242022/07/21 社會 苗栗坤輿掩埋場爆血衝突 村民業者互擲鐵椅石塊8人濺血 08:172022/07/21 社會 坤輿掩埋場流血衝突 警政署長黃明昭急赴現場安撫立委及群眾 13:402022/07/21 社會 譴責苗栗黑衣人暴力 民進黨：縣府勿再護航 18:392022/07/21 政治 坤輿掩埋場衝突8傷 民眾全身傷曝光 2施暴黑衣人送辦 15:012022/07/21 社會 坤輿無環評 法院判縣府停止開發 04:102022/07/22 社會新聞 坤輿掩埋場流血衝突 謝福弘強烈譴責暴力事件 12:202022/07/21 社會 坤輿掩埋場夜襲 石塊鐵椅砸傷8人 04:102022/07/22 社會新聞 反坤輿自救會勝訴 苗縣府：立即函文坤輿中止試運轉許可 11:492022/07/21 社會 台灣汽零AM產業 恐出走馬、陸 04:102022/07/20 產業特刊 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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