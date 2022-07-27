加權指數27日開低在14,791.71點，權王台積電（2330）開在494元，較26日小跌1元，航空雙雄、航海王、ABF載板三雄早盤紛紛往上， 旺宏（2337）法說報喜，成功打入全球五大汽車供應鏈，早盤股價急拉，台股早盤個股漲跌互見，指數在平盤附近震盪。

受到零售業巨擘沃爾瑪宣布調降第二季度及2023會計年度財測、消費者信心數據意外疲弱的衝擊，美國四大指數26日全面走低。

道瓊工業平均指數26日終場下跌0.71％（228.5點）、收31,761.54點。那斯達克指數下跌1.87％（220.09點）、收11,562.57點。費城半導體指數下跌1.63％（46.08點）、收2,778.96點。

統一投顧指出，美股重量級個股財報陸續公布，重燃市場對於庫存過高、消費疲軟的擔憂，導致指數震盪劇烈。市場觀望本周美國聯準會將召開利率決策會議，多位官員已表態支持升息3碼，減緩市場對加速緊縮的擔憂。

台股近期處於財報測試利空階段，指數短線震盪劇烈，但仍守穩在月均線之上。選股建議以跌深權值股、高速運算、網通與IPC、汽車零組件、綠能及儲能為主。