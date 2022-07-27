天氣越來越熱，上週末花蓮卓溪鄉與玉里鎮飆出41.4度與41度高溫、新北板橋氣象站也測到39.4度，創設站以來最高溫紀錄。民眾黨立法委員蔡壁如與立委邱臣遠今（27）日召開記者會，呼籲衛福部加強跨部會合作，職安法規也應與時俱進，保障民眾安全。

立委蔡壁如表示，氣候變遷已經是「火燒屁股」，高溫熱浪造成秧苗難結穗、木瓜難受粉、蔬菜難生長、乳牛蛋雞減產，熱傷害更是要人命。根據衛福部統計，101年熱傷害就診人次5萬8千人，109年暴增到將近十萬人，成長1.6倍；熱傷害死亡人數從10人增加到47人，九年成長4.7倍。今年7月統計至24日，熱傷害通報高達556人次，已經是去年同期兩倍。

蔡壁如直言，環保署的國家氣候變遷調適行動方案（107-111年）今年的最新成果報告顯示，健康領域的「高溫關懷服務」近三年只發函兩次，提醒各縣市協助遊民、弱勢民眾避暑，扇子發35把、緊急收容安置5人次，2020年補助經費更只有9萬元，足見衛福部嚴重輕忽極端氣候對人民的影響。

蔡壁如直言，未來只會越來越熱，衛福部應該加強前、中、後端的跨部會合作。依據中央氣象局的氣象預測，由相關部會擬定高危險族群的各項衛教指引，再由消防署119通報系統負責救援，讓民眾在極端高溫環境中也能良好調適。

立委邱臣遠表示，根據國民健康署統計，今年1月到7月22日全國熱傷害人數累計1079人，其中高雄最多、台中居次、桃園第三，到第四的台南都破百人。尤其是長者、慢性病、戶外或密閉空間工作者更是高危險群，如何減少熱傷害已經是政府乃至社會各界刻不容緩的議題。

邱臣遠指出，求職網調查顯示，6到8月高溫季節有65.3％的勞工必須到戶外工作，其中又有54.4％受訪者表示公司未提供預防高溫的措施，超過4成勞工曾因公務曬傷、中暑，3成的人更因此必須請假就醫或休養，勞工為了消暑，平均每月多花2257元在冷飲、瓶裝水、短袖等消暑措施上。

邱臣遠直言，勞工遭遇熱傷害威脅，面對日趨嚴重的極端氣候，職安相關法規也應該與時俱進，研議提供高溫工作環境勞工「高溫津貼」，並將災防停班標準入法。

民眾黨團呼籲，政府應該加強跨部會合作，從預警、指引、救援多管齊下，並修正職安相關法規，提供高溫津貼、將災防停班標準入法，才能在極端氣候之下保障人民安全。