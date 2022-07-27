29歲港姐出身的女星葉蒨文不僅撞名前輩女歌手葉蒨文，連外型也一樣亮眼有氣質，她2016年參加港姐選拔，雖然停在前30強止步，之後依舊被TVB簽入成為當家花旦。最近葉蒨文在IG分享自己騎水上腳踏車的辣照，可見她挖空泳裝上身，中空露出大片肉色馬甲線腹肌，下半身的三角小褲設計，更令她的長腿備受矚目，網友也紛紛誇她太辣。

葉蒨文原本是一名辦公室上班族，因對演藝圈有興趣，2016年便放棄OL工作參加港姐比賽，雖然成績只到前30名，依舊獲得合約出道，進演藝進修班3個月畢業後就成為演員，代表作是《愛·回家之開心速遞》、《使徒行者3》。

葉蒨文穿挖洞泳衣。（圖／翻攝自sophieysm IG）

葉蒨文先前捲入性感女星袁嘉敏和富豪父子鍾培生的緋聞，由於袁嘉敏在網上開砲轟鍾氏父子人渣，後悔與他們認識，引來網上盛傳袁嘉敏其實是吃醋，因不滿袁嘉敏和有「島大女神」的葉蒨文出雙入對，對此，當時葉蒨澄清和鍾培生認識好多年，只是朋友關係，而且兩人每次都不是單獨見面，都是和一群人一起參加慈善晚宴，否認和鍾培生過從甚密。

今年6月葉蒨文首次在《愛·回家之開心速遞》中圓夢，挑戰演出古裝戲，而她一邊挑戰演技，一邊不忘自我精進運動瘦身，日前她曬出自己玩水上腳踏車的辣照，自嘲開始前滿懷鬥志，結束後覺得自己像坐了輪椅一樣，而粉絲對她的好身材更有興趣，留言說：「水上運動，好消耗能量！做過之後肯定好累啦⋯⋯要多多休息下啦」、「猛曬太陽好傷皮膚 、「哇！有沒有P圖」、「女神性感又健康，多謝分享」。