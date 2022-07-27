楊姓男子去年發現陳姓妻子突然把手機定位系統關閉，且藉口無法送2名子女上課，他對陳女反常之舉起疑，調查後發現她與劉姓男子外遇，經向劉男提告求償，台北地方法院判決，劉須賠償精神慰撫金30萬元。可上訴。

楊與陳在2008年結婚，婚後育有一子一女。，去年10月5日起楊男發現陳將手機定位系統關閉，且他無意發現陳的手機中有她與劉男之對話紀錄，對話內容兩人互稱老公、老婆，且承諾對方要照顧彼此一輩子，他進而與陳女發生爭執。

楊男表示，經多次詢問，陳女承認與劉男相識後多次到旅館性交，他透過陳女使用的APP與劉男對質，劉男不否認其與陳有婚外情，更不認為其行為有為不妥之處，對話中態度輕蔑，甚有要脅之舉，楊男主張劉侵害他的配偶權，求償60萬元。

劉男經台北地院合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述，法官審結後認為，劉故意不法侵害楊男基於婚姻關係而享有之夫妻身分法益，判決楊男賠償30萬元。