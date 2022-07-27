為了推動公投電子提案及連署，台北市訂定相關作業辦法，並於今（27）日宣布地方公投提案、連署電子系統啟用，台北市長柯文哲致詞表示，數位化及電子化一直都是台北市的目標，現在只要用台北通或是電子簽名憑證，就可以上網進行地方自治條例的提案、連署，省去過去要在路邊設點尋求支持的人力、物力。

台北市長柯文哲表示，民主過程還是要花時間，從研擬到創建系統也花了2年，中央公投法在2018年大幅修正，提案、連署以及通過門檻同步降低，台北市公民投票自治條例也在2019年同步調整門檻，提案門檻為最近一次市長選舉人數千分之一（2165人）；連署門檻則為百分之二點五（5萬4105人），台北市民政局於2021年底建置「台北市公民投票提案及連署電子系統」，也是全國第一套公民投票連署系統。

王欣儀議員也到場表示，當初在與市長的便當會提出建言，柯市長願意採納，因此在他任內最後一年，帶領台北市進入電子投票的直接民主。中央的系統到現在都沒建置上路，蔡政府把公投鳥籠化，但是台灣人值得民主，因此中央不做由台北世帶頭來做，中央建置系統一定要用自然人憑證，我們希望能夠打破一定要用自然人憑證才能連署。

民政局介紹使用方法，市民只要上民政局網站，連結「台北市公民投票提案及連署系統」，就可以進行線上提案、連署，主要登入管道為台北通或是手機認證方式，後加入電子簽名即可完成提案、連署。除此之外，原先的紙本提案管道並存，線上實體雙軌並行，民政局將於收件後彙整進行查對作業，若達連署門檻後就會進入投票環節。

民政局長藍世聰強調，全國公投法裡面在電子公投上限制僅能用自然人憑證登錄，而台北市依照地方自治法，開法其他的電子憑證方式，讓人民的表達更便捷，未來只要是透過地方公投通過的自治條例，台北市政府都應該要遵守。