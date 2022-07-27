17歲黃姓少年過去因改裝機車排氣管，噪音超標遭裁罰2700元未繳被移送桃園執行分署，執行官上門了解，黃母坦言小兒子愛玩、交到壞朋友，身上還背著大大小小交通罰鍰，「被罰到怕」，車輛已報廢，黃母念在兒子已改過向善，當場幫忙繳清欠款，也允會注意兒子管教問題。

黃姓少年在16歲時改裝摩托車排氣管，騎機車上路時，噪音超過管制標準90分貝，遭桃園市政府環境保護局裁處罰鍰2700元，逾期未繳，被移送桃園執行分署。

桃園分署25日派員至黃姓少年位於中壢區的戶籍地，黃姓少年父母親出面表示，黃姓少年是最小的兒子，上面還有兩個姊姊，小兒子因為愛玩，交到壞朋友，喜歡改裝車子，所以常常被罰，除了噪音罰鍰外，還有其他林林總總的交通罰鍰，被罰到怕，已沒有再改裝車子了，車輛也已經拿去報廢。

黃母念在兒子已改過向善，當場拿繳費單至附近便利商店替兒繳清欠款，也允諾爾後會注意兒子的管教，執行官也請黃姓少年的父母親持續勸導兒子不要再非法改裝車子，也切勿無照駕車，以免害人害己。

桃園執行分署指出，會持續關注青少年滯納公法上金錢給付義務原因與家庭生活狀況，除促其履行義務外，並持續追蹤個案情形，適時提供相關協助，也呼籲青少年應遵守法規，愛惜生命，切勿無照駕駛，保障用路人及自身安全，並提醒民眾，若產生交通罰鍰未繳，桃園分署將強力執行，除展現執法決心外，也讓未成年人瞭解其所應負的法律責任。