為讓偏鄉學童的營養午餐吃得更好，教育部投入63.1億元，新建及擴建123個中央廚房，規畫食材聯合採購、統籌人力及運送事宜，並設計88天午餐菜單，學童一餐成本為62元，受供餐學校具中央廚房的距離為車程30分鐘或10公里內，9月開學就提供服務。

教育部國教署長彭富源表示，新建或擴建的中央廚房有8、9成都已完工，裡面會有許多新式的設備，因此各縣市在未來1個月內要加強人員培訓，才能有效的使用這些新設備。此外，教育部國教署將設置營養午餐專責單位，譬如新增一個科，以處理全國營養午餐事宜。

全國教育局處長會議今天在高雄市舉行，教育部國教署組長黃瀞儀專題報告「推動偏鄉學校中央廚房計畫」指出，5月1日起學校午餐採用三章一Q國產可溯源食材，補助由每人每餐6元提高為10元，偏遠地區學校每餐更加碼至14元。

她表示，為穩定學童午餐質量，教育部補助偏遠地區學校新擴建中央廚房，供應周邊學校，不但可以統一軟硬體管理，食材採購更具經濟規模。目前正新建39所及擴建84所中央廚房，總共123所。

她指出，既有44所加上新建及擴建總共有167個中央廚房供餐699校，另有613校參與食材聯合採購聯盟，這套系統可以服務1312校的24萬名偏鄉學童，要讓家長繳交的午餐費用回到食材上，全面提升偏遠地區學校午餐品質。

她說，教育部也請營養師等專家規畫88天午餐菜單，將採用在地食材，以台灣當地料理為主，搭配異國或節慶料理，同時每天皆有外加點心或水果。此外，從9月到12月，每月會有一次提供石斑魚料理。

教育部表示，中央廚房之建置，除了穩定及保障學校午餐供餐品質外，更期盼促進學生對於食材、烹調及對廚務人員的理解與尊重，讓廚房發揮飲食、食農、美感教育與職業試探功能。

以新北市瑞芳國小為例，以「未來食驗室」的故事概念，讓學生能藉由可視性的空間設計，使餐點製備過程產生教育意義；嘉義縣民和國小，讓學童藉由自耕自食，除了了解時令蔬菜，珍惜食物，更融入食農教育。