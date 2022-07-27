新北市勞工局8月起針對設籍於新北市的身障者，推出全國首創的「身心障礙者職業輔導評量交通補助金計畫」，經由職業重建服務中心評估轉介接受職評服務新開案者，提供交通金補助，每次200元、每年最高600元，將由職評員主動協助身障者申請，讓身障者更好地使用職業重建資源。

勞工局指出，依據衛生福利部統計處資訊，今年第1季新北市身障人口已達17萬3千多人，其中15歲以上就業人口達16萬6千多人。新北市長侯友宜於議會總質詢期間，承諾議員請求，減輕身障者職業輔導評量期間的交通費用負擔，並自今年即開始施行。

勞工局表示，透過減輕交通負擔方式讓身障者可更接近職業輔導評量服務，服務主要是針對部分遭逢就業困難的身障者，透過專業、客觀及標準化的評估工具，瞭解身障者的職業潛能、興趣或工作技能等，進而安排適當的職業訓練、就業或職業重建服務等，以協助身障者可更順利地走入職場、發展多元職涯。

勞工局提醒，「身心障礙者職業輔導評量交通補助金計畫」補助對象須設籍於新北市，經向板橋、新店及三重區身心障礙者職業重建服務中心，提出職業重建服務申請，並評估轉介職評服務，於8月1日後新開案服務的身障者，可申請交通補助金，每次200元，每人每年核發最多600元。詳情可電洽勞工局專線29603456分機6585。