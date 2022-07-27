國人飲食習慣從早期「吃得飽」，到現在更進一步追求「吃得好」、「吃得安心」，農委會台中區農改場歷時9年育成低直鏈澱粉品系水稻「台中200號」，除具有良好食味外，在低溫、常溫保存下亦能維持軟、黏、不易老化等特性，食味口感不易受氣候變化影響，即使經過4個月儲存也能維持原本的美味。

台中農改場長李紅曦表示，水稻非常適合台灣栽培，生產力及對環境的適應性力等都是非常優秀的在地糧食資源；另為呼應聯合國永續發展目標中的「糧食安全(SDG2)」與「永續生產與消費(SDG12)」，台中場的水稻以多元應用為育種目標，藉以提供營養美味的米食並能穩定農民收益與生產。

李紅曦指出，新育成的「台中200號」的白堊質較低且外觀品質良好、食味極佳，除了供做一般白米，特別適合以糙米飯或胚芽米飯的型態來食用，可做為國人全穀或高纖米食的新選擇。

此外，「台中200號」的直鏈澱粉含量低平均8.5-10.8％(3年度分析結果顯示，變域範圍8.1-11.2％)，較「台稉9號」穩定(變域範圍13.6-20.8％)，「台中200號」的食味口感不易受氣候變化影響，即使經過4個月儲存也能維持原本的美味，符合國內外米食市場的需求及喜好，冷卻後不易老化的特性也是非常好的優點，可以運用在不同的米食商品開發上。

台中場作物改良課助理研究員鄭佳綺指出，「台中200號」較「台稉9號」豐產，平均稻穀產量一期作每公頃5893公斤、二期作4723公斤，稻穀耐儲性及肥效性佳，但生育後期的稻穀稔實率易受低溫影響，二期作不宜太晚種植。

然而，新品種對葉稻熱病及褐飛蝨具有一定程度抵抗性，但是對穗稻熱病、白葉枯病、紋枯病、白背飛蝨及斑飛蝨之抵抗性與對照品種「台稉9號」相似，栽培時仍應注意適時防治。