拍紀念照被亂入竟超感動，一位男網友分享照片說，最近帶家人去海科館玩，拍了幾張照片留念，回家卻發現站在背後的路人不但沒有躲鏡頭，反而自然比YA，讓照片看起來很歡樂，也讓原PO大讚「台灣最美的背景是人！」照片吸引了7.2萬人朝聖，不少人大讚好可愛，並留言分享自己的經驗。

一名男網友在臉書社團《爆廢公社》分享，最近帶老婆與小孩去海科館玩，拍照片留念，回家一看卻發現，當時站在他們背後的路人，看到鏡頭竟然都自動比YA，讓原PO笑說「台灣最美的『背景』是人！雖然我不認識你們，但謝謝你們讓照片充滿驚奇與趣味。」

照片吸引2.5萬人朝聖，不少網友笑呼「台灣人真的很可愛」、「好可愛的一群陌生朋友」、「一樣都是背景，感覺這樣很一體，整個相片氛圍頓時有趣、歡樂」、「緣分就是這樣來的」、「太可愛了吧」、「搭配的好自然喔，最無違和的路人甲乙丙丁」、「後面的人，快來認領照片。」

貼文也被轉發到《爆料公社》的粉專上面，吸引4.7萬人狂讚，留言處也掀起路人亂入照片的分享大會，許多網友感嘆地說，其實這樣回家看到都會覺得很驚喜，還會忍不住會心一笑，也算是另類的回憶。「我也想後面那兩個人是誰」、「我也想知道我後面4個男人到底是誰」、「回到家，翻看照片才發現，真可愛」。