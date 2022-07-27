大考中心今(27)日公布111學年分科測驗各科成績標準。(李侑珊翻攝)

首屆分科測驗於今(27)日公布成績，報名考生僅2萬9086人，比前一年度的4萬918人減少1萬1832人，而大考中心公告各科5標平均，今年成績改採60級分制，不同過往指考百分制，經換算與比較近5年成績，物理科的鑑別度與5年平均相比下滑，高低分群不明顯。

大考中心主任周兆民表示，受少子化影響，大學升學考試人數也逐漸下滑，分析歷年考生人數，107與108學年度都包含龍年考生，考生人數分別為5萬742人與4萬9119人，此後則呈現下滑趨勢。

至於今年分科測驗各科成績五標級分，根據大考中心資料，五標是頂、前、均、後、底各標，今年各科中，頂標最低是物理科僅44級分，最高是地理53級分，均標最少是數學甲25級分，最高是歷史41級分。

周兆民指出，大考中心也會用頂標減底標、前標減後標等公式，來檢討各科成績鑑別度，讓考卷試題區分高分群與低分群考生。其中物理科鑑別度分別較5年平均少2.6與3.2級分，代表題目模糊高低分群的考生。

周兆民進一部解釋，用級分來看，物理科今年跟去年指考換算後的級分，頂標都是44、前標都是37，均標今年27，而去年26，難易度差不多，鑑別度指標今年跟去年也相近，只是5年平均會受到107學年考生成績較高的影響。

周兆民強調，分科測驗必須要測驗學生進階能力，針對鑑別度問題，每年都會檢討，未來也會回頭內部討論，進一步適當改善。