歐盟各成員國在周二通過了執委會一項緊急計畫提案，各國同意削減15%天然氣需求和使用。

與此同時，俄羅斯天然氣工業(Gazprom)周一表示，北溪一號從本周三開始，將進一步降低每日輸送量，加劇了供應緊張情勢。

歐盟敦促各國節省天然氣使用，以準備提高冬季的儲量，因此在上周提出該草案。而各國能源部長在周二批准了該提案，從8月到明年3月自願性地削減天然氣使用，使用量要比2017~2021年的平均水準減少15%。

如果多數國家同意，在供應緊急的情況下，該自願性協定可以成為具有強制約束力的協定。

據兩名歐盟官員表示，匈牙利是唯一反對該提案的國家，認為不符合該國利益。

歐盟的協定也將豁免愛爾蘭、馬爾他、賽普勒斯的遵守規定，這些國家沒有與其它歐盟國家有天然氣網絡管線的連接，因此也無法將多餘天然氣輸出其它國家。

西班牙並不依賴俄羅斯天然氣，最初反對這項提案。該國能源部長Teresa Ribera說，當各國要求協助之時，西國無法拒絕要求。

該計畫考驗了各國的團結。波蘭也批准了這項協定，但是氣候部長Anna Moskwa表示，不應強迫一國減少天然氣使用，來幫助其它國家。

周二荷蘭的基準天然氣價格上漲逾10%，也比去年同期增加了430%。