國民黨高雄市長參選人柯志恩到工協市場掃街，市場送上包子祝福「包中」。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩到工協市場掃街，里長們夾道歡迎。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（27）日陸戰排滿8個公開行程，一大早到鳳山工協市場掃街，被解讀為回防鞏固藍營眷村鐵票倉。不過，柯志恩直說，沒有鞏不鞏固的問題，否則下次變成陳其邁又來，大家又要說「市長是不是來拔樁？」。

柯志恩今早現身工協市場，國民黨高市議員李雅靜、劉德林陪同拜票，市場人員送粽子、包子給柯志恩祝福她「包中」。柯志恩逢人就彎腰鞠躬、握手，向菜籃族打招呼、話家常，也有婆媽笑說「我以為柯志恩是男的？」柯立馬說「對啊！從小都被認為是男生，我現在可是兩個孩子的媽了」。

柯志恩今天公開行程有8個都在鳳山，一早從工協市場出發，陸續到宮廟參拜，晚上為鳳山區提名同志介紹會，堪稱鐵人行程，媒體關心她體力受得了嗎？她直說，「對一個市長候選人來說，這樣的行程應該是非常正常吧！」以前還跑過更多，像議員也都從早到晚跑，他們體力可以，自己當然也可以。

由於日前高雄市長陳其邁專程會勘位在鳳山眷村旁、號稱全國最優的鳳山日照社福多功能中心工程進度，被解讀為搶進深藍核心。今柯志恩到同樣是眷村大本營的工協市場，是否為鞏固藍營眷村鐵票？

柯志恩表示，在地每位議員都是從頭在做基礎工作，「我不覺得有所謂鞏不鞏固的問題，否則整個高雄就會變成一個巡迴，今天拜訪了這些的市場，然後接下來呢？陳其邁市長又來了，然後外界又開始說，市長是不是又來拔樁？絕對不是這樣子的」。

此外，高市府30日將到小港大林蒲舉辦第3次遷村說明會，柯志恩今天下午不公開行程要先到大林蒲拜訪。對此，柯志恩表示，今天是接受自救會邀請傾聽他們的聲音，畢竟遷村事情已經拖非常久，聽完勢必會做出比較合適的回應。