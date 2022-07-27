昔日模範夫妻黃嘉千和夏克立的16年異國婚姻觸礁，2人將打離婚官司，雖然雙方都沒有對外多談婚變，但卻演變成雙方友人的戰火，今（27日）周刊還爆出，黃嘉千和夏克立爆發肢體衝突，但婚變原因眾說紛紜，不過兩人即將對簿公堂，傳出將在9月12日開庭，屆時夏克立也有望回台出庭。

黃嘉千對夏克立提告訴請離婚，兩人將對簿公堂，黃嘉千聘請曾為張清芳、大S打離婚官司的知名律師賴芳玉，根據《三立新聞網》報導，據悉，黃嘉千離婚官司將在9月12日開庭，夫妻之間的財產以及在台灣和加拿大的房產會如何分配，勢必成為雙方攻防關鍵，夏克立勢必會收到出庭通知，到時他若返台，將會引發高度關注。

黃嘉千爆發婚變後，第一時間發聲明表示離婚的決定非常艱難、很不得已，對於占用社會資源深感抱歉，而黃嘉千上週出席音樂舞台劇《摘心米其林》進行總彩排時，她僅表示謝謝關心「目前司法程序已經進行，希望事情趕快平安落幕，有適當的時間再跟大家說。」至於遭夏克立友人指控冷暴力等問題，黃嘉千只說「不好意思」就慌亂退場。

儘管黃嘉千對婚變相當低調，但她一舉一動都是外界焦點，與她合演舞台劇的女藝人范乙霏（Albee）日前錄小S節目時，小S向Albee問黃嘉千近況，Albee則表示：「她（黃嘉千）心情有受影響」，Albee看對方落淚有上前擁抱安慰，「但她（黃嘉千）還是很專注在戲裡。」