RAMÓN URÍAS CANNOT BE CONTAINED!! pic.twitter.com/GNMdCokbxe — Baltimore Orioles (@Orioles) July 27, 2022

光芒27日派出王牌投手麥克拉納漢（Shane McClanahan），打線擊出12支安打，沒想到金鶯只用5支安打就贏了，包括尤瑞亞斯（Ramón Urías）第8局的逆轉兩分炮，終場以5比3戰勝光芒。張育成擔任光芒游擊手，3打數有1支安打與1次精采守備，相隔11日再度敲安，打擊率回升到0.179。

金鶯的5支安打是重質不重量，穆林斯（Cedric Mullins）首打席陽春炮，麥克拉納漢登板第一球就被他轟出去。3局上張育成擊出中間方向平飛安打，後面隊友兩支安打將他送回，這也是張育成暌違11日再度進帳得分。光芒第4局又有全壘打和二壘打超前比分。

5局下，金鶯尤瑞亞斯擊出三游之間的平飛球，這球穿出去肯定是安打，但是沒過張育成這關。張育成朝著三壘方向移動，在行進間反手接殺這球！張育成接殺之後相當開心，三壘手迪亞茲（Yandy Díaz）也很振奮。第8局光芒換上沃斯（Taylor Walls）守游擊，張育成轉去守二壘。9局上光芒最後進攻機會，張育成退場由左打者洛威（Josh Lowe）上陣，洛威擊出安打但沒能追回分數。麥克拉納漢登板7局失2分無關勝敗。

本季「美東無弱隊」，金鶯已經追上同區的紅襪，以49勝48負並列第4。光芒52勝45負暫居第3，前面還有洋基與藍鳥。張育成前一次敲安也是對金鶯，那場還斬斷了金鶯10連勝。