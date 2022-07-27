演藝圈競爭激烈，想要大紅大紫除了外貌亮麗及公司的包裝外，還得需要有堅強的實力才行。而日前台灣娛樂公司迴聲娛樂也推出全新女團「Pika Cream」，但她們在22日出道並推出首張單曲MV後短短5天，就遭到下架，粉專資訊也全數消失，讓網友全傻眼。

由迴聲娛樂（Echo Entertainment）所推出的全新4人女團Pika Cream，裡面成員包含小律、牛牛Niu、134及FREYA，她們在22日出道並在網路上發行首波單曲MV《KEEP KEEP UP！》後立即在網路上掀起熱烈討論及瘋傳。但造成轟動的原因不是因歌曲優質，或是長相甜美、打扮俏皮，而是歌曲作品不佳、旋律十分陽春、歌詞沒有邏輯，成員對於舞蹈動作不一致也相當生疏、無力。

Pika Cream出道時，官方曾透露取名為Cream是象徵她們除了帶給人如奶油一般柔軟甜美的感受外，同時Cream的讀音與Queen相同，在遊戲中也可化身為殺伐果斷的Queen主宰賽場，但無論是MV濾鏡還是舞蹈動作都像是高中生的作品，完全沒有女團該有的氣勢，因此有不少人認為經紀公司應該要加強訓練後才出道會比較恰當，甚至有不少認為官方以「Cream當作Queen」為主打噱頭「英文老師根本會哭！」

MV因此在短短5天內超過10萬多人瀏覽觀看並超過千次轉發，受到大批網友批評。但眼尖網友發現，Pika Cream的粉專內容及貼文在26日深夜已全數下架，就連MV也被刪光，讓不少人傻眼「解散了？」、「只出道5天？」、「好扯」，但網路上已有網友將MV作品備份下來，而官方目前也沒有提供任何資訊，因此不確定她們是否真的解散，但在網路上已掀起熱議。