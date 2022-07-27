民進黨台北市長參選人陳時中26日於內湖舉辦見面會時稱，台北市長柯文哲說內湖交通沒救，「前一棒的人覺得沒救了，換人做看看，我們把他救起來。」也強調會收集問題，解決問題，宣戰意味濃厚。而柯文哲今上午出席活動被問及，直接開酸陳，建議他去收集好問題再選市長，不是要選市長才來收集問題。

柯文哲表示，陳時中應該去跟黃珊珊討論，怎麼老是來講我，內湖的交通無法改善是都市計畫問題，過去8年內湖人口從7.5萬增加到30萬，人、車流增加但道路面積沒有增加，起碼內湖的交通沒有變更壞，台北市政府將智慧AI號誌電桿都集中在內湖，也加快文湖線班次，最終解決問題還是需要靠環狀線。

柯文哲笑稱，他實在忍不住去Youtube去看陳講什麼話，鄭弘儀問陳時中怎麼解決內湖交通，陳說，要去收集問題，再去拜訪，柯文哲也正面回應陳時中，建議他去收集好問題再選市長，不是要選市長才來收集問題，不要只會打高空，要就列點解決方法。