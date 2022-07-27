大同(2371)持續透過新的消費潮流，讓品牌和產品更年輕化有活力。新任總經理蔡維力一上任就和西門子聯手搶攻風電變壓系統市場。而今天大同再宣布推出全新「大同復古電風扇icash2.0」，將大同品牌和電子錢包的新消費潮流搭建橋樑。

愛金卡公司與大同(2371)自合作推出「大同電鍋icash2.0」及「大同寶寶icash2.0」以來，市場上掀起一陣陣狂熱的收藏旋風，不但造成熱門話題討論，一卡難求的盛況更是壯觀！今再次攜手合作，推出全新「大同復古電風扇icash2.0」，預計這款限量icash2.0將再度成為消費者搶買秒殺的新寵，線上線下通路也卯足全力備戰，包含7-ELEVEN門市、OPEN POINT APP、博客來以及7-ELEVEN線上購物中心，皆提供民眾搶購收藏。

大同元祖電風扇於1949年推出，當時一台電扇可換到一兩黃金，在家電市場只有舶來品的年代裡，大同元祖電風扇是本土第一台手工自製的家電，也是早期的時尚嫁妝，家庭現代化的代表，而今亦是文藝青年、個性小店的最愛。時至今日大同元祖電風扇的手工製作工藝及鐵製機身與扇葉依然保存，成為當今最具傳統的特色家電，風量大而清涼。「大同復古電風扇icash2.0」外觀依元祖電風扇本體等比例縮小，還原元祖電風扇金屬實在的質感，回憶童年時阿嬤家的懷舊時光。