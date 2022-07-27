據環保署調查，中元普渡期間、清明節及天公生為民眾焚燒紙錢量最高峰，而燃燒紙錢會產生如PM2.5等汙染物，環保署力推多年的「紙錢集中燒」及「以功代金」，去年分別達2.2萬噸及4500萬元，推測在普渡期間已減排60公噸的PM2.5、約等於3000輪柴油車排放外，更減少汙染陳情案件。

環保署今年更進一步結合四大超商擴大以功代金捐款管道，只要民眾在農曆7月至8月底期間（7月29日至8月31日）至超商透過事務機的「以功代金」捐款，每筆可以獲得環保署加贈2000點綠點（相當於20元）。

此外，環保署空保處處長蔡孟裕表示，環保署也持續推動「紙錢集中燒」，由環保局集中送至紙錢專燒爐或焚化爐焚燒，統計發現全年參與集中燒的紙錢，已有30％來自中元普渡期間，為減少民眾疑慮，集中燃燒紙時也會參照傳統儀式「淨爐」，兼顧民俗信仰、誠心不打折。

蔡孟裕說，今年盼再推動「以功代金」，目標希望全年達成5000萬元目標，而以功代金綠點加碼初步匡列1萬5000人，但若民眾反應熱烈、也不排除再加碼。

此外，如桃園市在疫情期間推動「以米代金」自動販賣機，目前在桃園市已設置三台，推動一年多以來共售出1000多包、民眾反應良好。