中華開發文教基金會長期協助新世代多元發展，培養專業技能。台灣首位踢進西班牙職業隊的足球好手袁永誠，即是中華開發文教基金會的培育對象，日前袁永誠透過基金會「看見人才，足球下鄉」暑期活動，與80位來自宜蘭的國高中球員進行交流，分享旅外奮鬥心得，鼓勵後輩勇於追夢。

中華開發文教基金會深信「教育是最好的投資」，歷年來推動多項人才培育計畫，包括「我們的小飛象」、「技藝職能獎學金」都在支持年輕世代拓展潛能踏實築夢。

中華開發文教基金會「技藝職能獎學金」期待幫助年輕世代發揮潛力，並培養專業競爭力，袁永誠與宜蘭高中足球隊皆是獎學金計畫長期培育的對象。中華開發文教基金會「看見人才」系列活動，日前在宜蘭高中舉辦暑期營隊，並邀請鄰近的順安國中、復興國中足球隊共80位小球員共同參與，活動中袁永誠分享自己在歐洲球隊的訓練及奮鬥歷程，更親自帶領球員暖身，輔以彈力帶訓練以強化敏捷度，及團隊對抗戰術，讓年輕球員感受國際球隊的訓練過程及強度。

國小就拿到全國足球賽冠軍的袁永誠，在踢球的路上一直期待能往更高領域挑戰，也曾經到中國球隊試身手，長期旅外的生活經驗，讓袁永誠體認到場上打球的表現，其實是建立在場下的磨練。國外生活的挑戰，鍛鍊出高抗壓的心理素質。袁永誠也以自己的經驗鼓勵同學保持自信，他說：「必須保有自己的特質，在球隊中才有機會出頭。」

袁永誠去年加入西班牙里奧哈競技（Racing Rioja CF）俱樂部，為台灣第一個進入西班牙職業球隊的足球員；而宜蘭高中則在今年拿下全國中等學校足球聯賽季軍。中華開發人才培育計畫除了支持各領域學子成長，更希望促進經驗傳承與分享，同時也鼓勵開發金控同仁參與，今年的暑期足球營隊，就有熱愛足球的同仁從台中至宜蘭觀賽，見證人才的養成。