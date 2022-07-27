連續四年榮獲米其林餐盤推薦的台北寒舍艾美酒店「寒舍食譜」中餐廳，8月1日至9月30日期間之週一至週五午晚餐時段，推出「廣式燒鴨饗宴」黃金片皮鴨三吃活動，加碼贈送兩道開胃小菜與一壺茉莉香片茶，原價3,880元＋10％、優惠價3,280元外加388元（原價一成服務費），每餐期限量10組，須提早一日預訂。同步祭出「港點99」活動，凡點選片皮鴨三吃料理，即可以每道99元＋10％超值價格，加點港點。

寒舍食譜燒臘團隊烹製廣式燒鴨，從選鵝、塗抹秘製醃料、吊掛風乾、至上爐掛烤都講究細節。「黃金片皮鴨三吃」包含經典必嚐的「黃金燒鴨捲餅」，金黃蒜酥入鍋大火翻炒的「避風塘鴨架」，以及清爽酸菜香氣引人食慾的「酸菜豆腐鴨骨湯」。此外，賓客加價200元＋10％，即可將酸菜豆腐鴨骨湯升級為「香滑鴨骨粥」或「雪菜鴨絲炆米粉」，以味蕾感受燒鴨的非凡魅力。

寒舍食譜推出的「港點99」活動，集結20款餐廳超高人氣的港點與甜品，由點心團隊每日手工揉製現點現做，特別推薦頂級干貝與和牛等食材入饌的「北海道干貝燒賣」與「和牛潤腸粉」，綿柔口感中品嚐清甜蘿蔔絲與鹹香臘肉的「臘味蘿蔔糕」，嚐得到整尾肥美鮮蝦的「寒舍蝦餃皇」「鮮蝦腐皮捲」、「鮮蝦春捲」及「韭菜鮮蝦餅」，鹹香入味的「蠔汁鳳爪皇」與「豉汁蒸排骨」，以及「叉燒包」、「竹炭流沙包」、「陳皮紅豆沙」等多款正宗點心。