民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議，台大學倫審定會今開會審查，林智堅委任律師黃帝穎表示，昨天已具狀申請蘇宏達迴避，台大本於先程序後實體，先審理迴避，唯有公正客觀的程序，才會考慮讓當事人去出席；還沒組成公正客觀組織之前，「我們不會建議當事人去」。

台大學術倫理審定委員會今日將開會審議，不過傳出，林智堅論文指導教授陳明通、林智堅將不出席，而余正煌則會出席。林智堅委任律師黃帝穎昨晚即發出聲明表示，依法應公正並秘密進行的審查會，竟被台大透過媒體放話，選擇性公開內容，令人遺憾並擬究責。

黃帝穎並於今上午北上民進黨中央受訪指出，律師團昨天具狀聲請召集人蘇宏達迴避，對他過去相關言論，將本案定調為醜聞，涉及未審先判、先入為主，在法規上不論是《國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點》第一條便表明，學倫會的召開應秉持「公正客觀處理程序」。

他說，《行政程序法》對「有具體事證足認其執行職務有偏頗之虞者」，都依照法律提起迴避。

黃帝穎也澄清說，有媒體報導林智堅去檢舉余正煌並非事實。

他說，依台大學倫要點規定，審定委員會組織與程序都必須保密。所以，他們都一直尊重，包括發信通知開會都列為密件。所以開會時間等，也必須尊重他們的秘密程序，但很遺憾居然被選擇性放話，這並不符合台大學倫要點；也再研議之後究責可能。

黃帝穎也強調，教育部長潘文忠認為應該依法行政，他們也尊重教育部這樣的看法，主張也是回歸到法律。

對於林智堅決定不出席今日會議，黃帝穎說，在昨日具狀申請蘇宏達迴避，在蘇宏達依法迴避之前，它的組織並不適法。

至於陳明通今日也不出席，林智堅陣營是否事前知道，黃帝穎說，他們根本不知道會有這個報導，對所有程序而言，嚴守台大學倫要點，居然會有相關內容報導，這是非常嚴重的瑕疵。

黃帝穎說，他們程序上依法具狀申請迴避，對於陳述意見內容，把之前公證書做成的重要證據，2016年2月1日林智堅已經取得論文的內容，沒有抄襲的問題，律師團也具狀送給台大社科院。希望後面由公正客觀、合法委員會來做實質審理。

對於台大如果依林智堅陣營要求蘇宏達迴避，黃帝穎說，依照行政程序法第33條規定，他們可以提起複決，也就是還有後面救濟的問題，這個在法律上有其基礎。